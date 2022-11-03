В Самарканде открылся Экономический форум Узбекистана

Как сообщили организаторы, в мероприятии принимают участие ведущие инвесторы республики, представители крупных международных, региональных и национальных финансовых институтов

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Второй Экономический форум Узбекистана открылся в четверг в Самарканде, его основная тема обозначена как стратегия развития и перспективы республики в будущем.

"Экономический форум - очень важное событие. В его рамках мы хотим обсудить результаты нашей предыдущей работы и поговорить о дальнейшей стратегии развития и перспективах республики на будущие годы, ее целях, возможностях и вызовах, а главное вовлечь граждан в реализацию осуществляемых реформ", - сказал на церемонии открытия заместитель премьер-министра - министр экономического развития и сокращения бедности Узбекистана Джамшид Кучкаров. По его словам, одна из целей реформ на ближайшие годы - вдвое сократить в стране число бедных и довести средний доход населения до 4 тыс. долларов в год.

Как сообщили организаторы, в мероприятии принимают участие ведущие инвесторы республики, представители крупных международных, региональных и национальных финансовых институтов.

Ожидается, что участники форума в рамках панельных сессий обсудят роль частного сектора в поддержании экономического роста, элементы монетарной политики, способные обеспечить макроэкономическую стабильность, важность перехода к "зеленой" энергетике в условиях глобального изменения климата, демографические риски и возможности Узбекистана.

В соответствии с программой, на форуме выступят региональный вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде, вице-президент Азиатского банка развития Чэнь Шисинь, главы Минэкономразвития и Минфина Узбекистана Джамшид Кучкаров и Тимур Ишметов и другие спикеры.

Первый экономический форум Узбекистана прошел в сентябре минувшего года в Ташкенте.

В новость внесена правка (10:04 мск) - передается с исправлением в пятом абзаце, правильно - Чэнь Шисинь