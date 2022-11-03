Иран ввел санкции против канадских чиновников и одной организации

В заявлении МИД Ирана указывается, что санкции против вышеуказанных лиц введены за поддержку терроризма, поощрение террористических актов и распространение ложной информации об Иране, а также в ответ на рестрикции со стороны Канады

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана ввели санкции против восьми физических лиц и одной организации Канады. Соответствующее заявление МИД исламской республики опубликовано в среду вечером на сайте ведомства.

В санкционный список Ирана были, в частности, включены министр общественной безопасности Марко Мендичино, глава Минобороны Канады Анита Ананд, начальник штаба обороны Вооруженных сил Канады Уэйн Эйр, а также другие чиновники, военные и судьи. Кроме того, Тегеран ввел ограничения в отношении канадской газеты National Post.

В заявлении МИД Ирана указывается, что санкции против вышеуказанных лиц введены за поддержку терроризма, поощрение террористических актов и распространение ложной информации об Иране, а также в ответ на рестрикции со стороны Канады. В Тегеране заявили, что действия Оттавы нарушают международные обязательства правительства Канады по борьбе с терроризмом.

31 октября власти Канады в очередной раз расширили санкционные списки по Ирану, добавив в них еще четыре физических лица и две организации. Ранее Оттава на фоне протестов в Иране внесла в экономические санкционные списки десятки физических и юридических лиц Ирана, в том числе членов Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана).