3 ноября, 07:48
Военная операция на Украине

В Кривом Роге заявили о повреждении двух объектов инфраструктуры

Это объекты энергетической и водной инфраструктуры, уточнил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Два объекта инфраструктуры в Кривом Роге, который находится на юго-западе Днепропетровской области Украины, получили повреждения в ночь на четверг. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его информации, повреждены объекты энергетической и водной инфраструктуры. "Там серьезные разрушения. Работают все службы", - написал он в Telegram-канале.

О повреждении объекта энергетической инфраструктуры в городе в ночь на четверг до этого сообщал мэр Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, работа системы водоснабжения восстановлена с помощью генераторов, но несколько микрорайонов города остаются без электричества.

Ранее в четверг на Украине сообщали, что в нескольких регионах страны, в том числе в Днепропетровской области, объявлена воздушная тревога. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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