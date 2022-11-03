В Пекине заявили, что не ставят сроков для объединения материкового Китая с Тайванем

Представитель посольства в США Цзинь Цюань отметил, что КНР "не хочет применять силу" в отношении острова, но не может позволить Тайбэю провозгласить независимость

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Пекин не ставит сроков для объединения материкового Китая с Тайванем и не хочет применять силу против острова. Об этом заявил представитель посольства КНР в США Цзинь Цюань во время выступления в Институте китайско-американских исследований.

"Кто-то говорит о пяти годах, о десяти годах, 2035 годе, 2049 годе. Я так не думаю. Мы хотим объединиться как можно скорее, но у нас нет сроков", - приводит в четверг слова дипломата агентство Блумберг.

Он добавил, что Пекин "не хочет применять силу" в отношении острова, но не может позволить Тайбэю провозгласить независимость.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - одна из провинций КНР.