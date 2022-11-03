В Турции считают, что продление зерновой сделки может способствовать разрешению на Украине

Глава Минобороны страны Хулуси Акар отметил, что "зерновая инициатива - не только прекрасный пример возможности организации поставок сельхозпродукции, но и решения между сторонами вопросов путем переговоров"

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар выразил надежду на продление стамбульских договоренностей по вывозу сельхозпродукции с Украины, срок действия которых истекает 19 ноября. По его мнению, это может способствовать скорейшему урегулированию украинского кризиса.

"Зерновая инициатива являет собой не только прекрасный пример возможности организации поставок сельхозпродукции, но и решения между сторонами ряда вопросов путем переговоров. Мы искренне надеемся, что благодаря использованию этой модели в ближайшие дни может быть открыт путь для прекращения огня и обеспечения мира, а также для урегулирования мирными средствами конфликта между нашими двумя соседями по Черноморскому региону", - приводит в четверг слова Акара Минобороны Турции.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Меморандум между РФ и ООН предусматривает подключение всемирной организации к работе по снятию антироссийских ограничений, препятствующих экспорту сельхозпродукции и удобрений. В другом документе прописан механизм вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный РФ, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.