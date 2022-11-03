Президент ФРГ не считает, что спорные акции экоактивистов в музеях помогут климату

Франк-Вальтер Штайнмайер при этом призвал быть более решительными в борьбе с проблемами окружающей среды

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер не считает, что акции экоактивистов в музеях помогут в борьбе с изменением климата.

"Я рад, что в Германии люди все более чувствительны к вопросам окружающей среды и считают, что нам следует быть более решительными в этой борьбе", - сказал он в четверг в Киото, его слова приводит агентство DPA.

"Однако вопрос в том, помогут ли достижению климатических целей события последних дней, когда в ценные картины кидали продукты и люди приклеивали себя к дорожному покрытию, - продолжил глава государства. - Боюсь, что это скорее ставит под вопрос широкое общественное одобрение по этому вопросу (климатических изменений - прим. ТАСС) или даже крадет у нас шанс на то, чтобы придать этому еще большую поддержку".

Штайнмайер посещает Японию с 1 по 3 ноября.

23 октября активисты германского природоохранного движения Letzte Generation облили картофельным супом картину Клода Моне (1840-1926) из серии "Стога" в одном из музеев Потсдама. Ущерб оценивается в пятизначную сумму. 30 октября активисты приклеили себя к поручню рядом со скелетом динозавра в Музее естествознания.

В понедельник два экоактивиста забрались на указатели над оживленным автобаном А100 в столице ФРГ, из-за чего полиции пришлось перекрыть движение на соответствующем участке дороги. В среду активисты распылили краску на фасады зданий в Берлине, в которых располагаются штаб-квартиры правящих партий - "зеленых", Свободной демократической партии и социал-демократов.