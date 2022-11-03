СМИ: слова очевидца ставят под сомнение обвинения Молдавии против РФ из-за упавшей ракеты

Местный житель заявил, что ракета упала на небольшом островке на реке Днестр, пишет молдавский новостной сайт NewsMaker

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Версия МВД Молдавии о падении на севере приграничного населенного пункта Наславча сбитой украинской ПВО ракеты вызывает сомнения, пишет в четверг молдавский новостной сайт NewsMaker со ссылкой на заявления очевидца инцидента.

31 октября МВД Молдавии выступило с утверждением, что в Наславче упала ракета, сбитая украинской системой ПВО, никто из жителей не пострадал. Минобороны республики заявило, что не фиксировало нарушений воздушного пространства страны, а МИД принял решение в связи с инцидентом выслать российского дипломата.

Очевидец по имени Виктор в беседе с NewsMaker рассказал, что утром 31 октября слышал три взрыва со стороны плотины на Днестровской ГЭС, а затем увидел низколетящую ракету. "Она потеряла ориентацию, ее носило из стороны в сторону, крутило прямо", - сказал собеседник издания, отметив, что ракета, по его мнению, упала на небольшом островке на реке Днестр.

Молдавские обозреватели также обращают внимание, что после заявления МВД не последовало никаких подтверждений версии о сбитой ракете или фотографий обломков, хотя на место происшествия тут же выехали специальные службы.

В МИД России назвали высылку дипломата элементом антироссийской кампании, развернутой в Молдавии прозападным политическим истеблишментом, и пообещали, что этот шаг не остается без ответа со стороны Москвы.