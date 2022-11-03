Сторонники оппозиции вышли на пикет у здания парламента Молдавии

Перед протестующими выступила депутат Партии коммунистов Диана Караман, которая заявила, что страна "может жить лучше", но ей мешает Партия действия и солидарности во главе с президентом Майей Санду

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Десятки человек в Кишиневе пикетируют в четверг молдавский парламент, где депутаты собрались на пленарное заседание. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, собравшиеся скандируют "Позор", "В отставку" и требуют досрочных выборов в парламент.

Перед протестующими выступила депутат Партии коммунистов Диана Караман и представители партии "Шор". "Люди не могут позволить себе такое дорогое электричество. У нашей страны есть источники более дешевого газа и электроэнергии, но они не входят в зону интересов правящей Партии действия и солидарности (ПДС), а также их хозяев в США. <…> Наша страна может жить лучше, препятствием этому является ПДС во главе с президентом Майей Санду", - сказала Караман.

"Мы устроили для депутатов коридор позора, посыпали гвоздики, как символ похорон ПДС", - прокомментировал акцию почетный председатель партии "Шор" Валерий Клименко.

Акции протеста начались в Молдавии летом и проходили в разных регионах страны. Их участники обвиняют правительство в неспособности справиться с экономическим кризисом. Власти также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и давление на оппозицию, лидеров которой арестовывают. Оппозиция также обеспокоена милитаристскими заявлениями руководства страны.