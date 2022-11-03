Politico: США напрасно игнорировали посла КНР, который может возглавить МИД страны

По сведениям газеты, с момента прибытия Цинь Гана в Вашингтон в 2021 году ему отказывали во встречах с высокопоставленными чиновниками

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Холодный прием, который администрация президента США Джо Байдена оказывала послу КНР в США Цинь Гану, может осложнить отношения между странами, так как этот дипломат является ключевым кандидатом на должность главы МИД Китая. Такое мнение выразила в среду вечером газета Politico.

По ее сведениям, с момента прибытия Цинь Гана в Вашингтон в 2021 году ему отказывали во встречах с высокопоставленными чиновниками. Послу удалось побеседовать лишь со старшим директором по Китаю в Совете национальной безопасности Белого дома Лорой Розенбергер и координатором по делам регионов Индийского и Тихого океанов в этом совете Куртом Кэмпбеллом.

Администрация Байдена не относилась к послу серьезно, пояснил изданию ее бывший сотрудник, поскольку "до недавнего времени в Вашингтоне, в том числе в самом Белом доме, было распространено мнение, что Цинь Ган не был тесно связан с принимаемыми в Пекине политическими решениями". Теперь, когда посол может стать "одним из самых влиятельных людей в правительстве Китая", перед Вашингтоном возник риск осложнения двусторонних отношений.

Посольство КНР отказало изданию в комментарии. Белый дом отрицает, что ограничивал контакты Цинь Гана. Однако Бонни Глейзер, руководитель программы изучения стран Азии в расположенном в Вашингтоне Германском фонде Маршалла Соединенных Штатов, подтвердила "Политико", что сложившаяся ситуация обсуждалась представителями китайского посольства. "С Цинь Ганом не проводили встречи американские чиновники, и поэтому он общался с представителями власти на более низком уровне, говорил с мэрами и губернаторами", - указала она.

В настоящее время пост министра иностранных дел КНР занимает 69-летний Ван И. Он находится на этой должности с 2013 года. По итогам XX съезда Ван И вошел в новый состав Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Китая (КПК), что может говорить о его предстоящем повышении. По данным газеты "Саут Чайна морнинг пост", он вскоре может занять должность главы канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК и войти в Политбюро, а вместо него дипломатическое ведомство КНР возглавит Цинь Ган.