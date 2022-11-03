Япония и США провели учения по подготовке Береговой охраны Филиппин

Как передает телеканал NHK, в дальнейшем подобные мероприятия будут проводиться три-четыре раза в год

ТОКИО, 3 ноября. /ТАСС/. Специалисты Береговой охраны Японии и США провели на Филиппинах вместе со своими местными коллегами специальные учения, посвященные повышению уровня подготовки филиппинских морских служб безопасности. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

В ходе тренировок, которые проводятся с 23 октября, японские и американские инструкторы обучили представителей филиппинской Береговой охраны действиям в отношении подозрительных судов. В частности, они отработали высадку с небольших моторных лодок на судно и задержание экипажа.

В четверг учения проинспектировал специальный советник премьер-министра Японии Масафуми Мори, отметивший, что Филиппины для Токио являются важным партнером для обеспечения "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона". Реализации этой концепции, направленной, по мнению наблюдателей, на сдерживание растущей мощи Китая, добиваются Япония, США и ее союзники.

Как ожидается, в дальнейшем подобные учения для подготовки филиппинской Береговой охраны будут проводиться три-четыре раза в год.

Филиппины, как и ряд стран, в том числе Бруней, Вьетнам и Малайзия, вовлечены в споры по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море. На этом фоне в Японии заявляют о необходимости оказывать поддержку в развитии потенциала морских служб Манилы.