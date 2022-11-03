В Иордании заявили, что присутствие ВС РФ на юге Сирии способствует безопасности в регионе

АММАН, 3 ноября. /ТАСС/. Присутствие Вооруженных сил (ВС) РФ на юге Сирии способствует стабильности и безопасности в регионе. Об этом заявил в четверг вице-премьер, глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По словам главы МИД Иордании, на встрече стороны сосредоточились на ситуации в Сирии с учетом положения на юге арабской республики и угроз безопасности, в том числе для Иордании. "Мы обсуждали усилия, которые необходимо приложить совместно для снижения этих угроз и дальнейшей стабилизации на юге Сирии, - отметил он. - Есть серьезная угроза контрабанды наркотиков через иорданско-сирийскую границу, а также контрабанды, которую осуществляют вооруженные группировки, террористические группировки, свободно действующие на этой территории. Естественно, мы считаем, что нахождение российских вооруженных сил на юге Сирии добавляет стабильности и безопасности и снижает все эти риски, в том числе и для нашей страны".