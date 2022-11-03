3 ноября, 09:11,
обновлено 3 ноября, 09:30

МИД Иордании заявил о необходимости соблюдения интересов всех в ситуации вокруг Украины

АММАН, 3 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади заявил в четверг о необходимости соблюдать интересы всех сторон в ситуации вокруг Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров в главой МИД РФ Сергеем Лавровым он отметил, что кризис на Украине затрагивался в беседе.

"Подчеркнули необходимость безотлагательного прекращения огня, нахождения мирных развязок кризиса, обеспечения политического урегулирования, которое бы гарантировало обеспечение норм международного права, Устава ООН, норм международной законности, положений Совбеза ООН и обеспечивало бы суверенитет, территориальную целостность всех государств, в том числе Украины, что гарантировало бы интересы всех стран, в том числе и России", - сказал ас-Сафади. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичИорданияРоссия
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