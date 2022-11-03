Президент Швейцарии отложил визит в Румынию

Лидеры стран попытаются найти вместе альтернативную дату, чтобы провести запланированные встречи, сообщило посольство в Бухаресте

БУХАРЕСТ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис отложил официальный визит, который был должен нанести в Румынию 3 ноября. Об этом сообщило в четверг посольство Швейцарии в Бухаресте.

"Президент Швейцарии Иньяцио Кассис был вынужден отложить в последний момент намеченную на 3 ноября поездку в Румынию по непредвиденным и безотлагательным причинам, связанным с его повесткой дня, - сообщило швейцарское посольство в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). - Он выражает свое глубокое сожаление. Президент Кассис и президент Клаус Йоханнис попытаются найти вместе альтернативную дату, чтобы провести запланированные встречи и углубить добрые двусторонние отношения между двумя странами на высшем уровне".

Президент Швейцарии должен был провести в Бухаресте встречи с президентом Клаусом Йоханнисом, премьер-министром Николае Чукэ, спикерами Палаты депутатов и Сената, а также хранителем короны, принцессой Маргаретой и принцем Раду. Было запланировано подписание рамочного румыно-швейцарского соглашения для высвобождения второго финансового транша по сокращению экономического и социального неравенства в рамках ЕС.