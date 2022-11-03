В Ереване ожидают прогресса в процессе упрощения визового режима с ЕС в 2023 году

Официальный Ереван на разных уровнях неоднократно заявлял, что соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Брюсселем должно способствовать скорейшему решению вопроса с упрощением визового режима

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Армения ожидает прогресса в процессе упрощения визового режима со странами Евросоюза в 2023 году. Об этом в четверг в парламенте заявил заместитель министра иностранных дел республики Паруйр Ованнисян.

"Этот вопрос не из простых, но мы ожидаем некоторого прогресса в следующем году", - ответил он на соответствующий вопрос депутата.

Официальный Ереван на разных уровнях неоднократно заявлял, что соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Брюсселем должно способствовать скорейшему решению вопроса с упрощением визового режима.

С 1 июня 2018 года началось временное применение соглашения Армении и ЕС. Всеобъемлющее и расширенное партнерское соглашение с ЕС подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Армения ратифицировала документ 19 апреля 2018 года.