МИД КНР призвал Канаду прекратить необоснованное давление на китайские компании

Установление искусственных препятствий не содействует развитию соответствующих отраслей, лишь наносит ущерб стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, отметили в Пекине

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Власти КНР призывают Канаду прекратить необоснованное давление на китайские компании. Так официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в четверг на брифинге прокомментировал требование правительства Канады в адрес трех китайских компаний выйти из сделок по добыче полезных ископаемых.

"КНР призывает Канаду прекратить необоснованное давление на китайские предприятия, обеспечить справедливую деловую среду для китайских компаний, инвестирующих в Канаду", - сказал он.

По его словам, установление искусственных препятствий не содействует развитию соответствующих отраслей, лишь наносит ущерб стабильности производственных цепочек и цепочек поставок. "Правительство КНР продолжит твердо защищать законные права и интересы отечественных предприятий", - указал Чжао Лицзянь.

Как сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление канадского министра по инновациям, науке и промышленности Франсуа-Филиппа Шампаня, правительство Канады предписало трем китайским компаниям отменить свои инвестиции в канадские компании по добыче важнейших полезных ископаемых по соображениям национальной безопасности. По данным агентства, компании Sinomine было предложено продать свои инвестиции в Power Metals Corp., Chengze Lithium было предложено отказаться от своих инвестиции в Lithium Chile Inc., а от Zangge Mining потребовали выйти из Ultra Lithium Inc. Как заявил Шампань, правительство приняло такое решение после "тщательной проверки" иностранных компаний канадскими службами национальной безопасности.