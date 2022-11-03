Общественники Литвы сняли в день поминовения усопших тент с памятника советским воинам

Правоохранители расценивают это как возможное нарушение общественного порядка, сообщила представитель департамента полиции Юлия Самороковская

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Представители ассоциации "Международный форум добрососедства" сняли тент с памятника советским воинам Великой Отечественной войны на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе и зажгли у него свечи в день поминовения усопших. Правоохранители расценивают это как возможное нарушение общественного порядка, сообщила в четверг журналистам представитель департамента полиции Юлия Самороковская.

"Предварительное следствие пока не начато, идет сбор материала по факту возможного нарушения общественного порядка", - сказала она.

Во вторник несколько членов ассоциации "Международный форум добрососедства" сняли тент из пластиковой пленки, которым был закрыт памятник, изображающий коленопреклоненного советского солдата со знаменем в руках. После этого общественники зажгли у памятника свечи. Свою акцию они засняли и разместили в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В середине октября памятные символы на этом кладбище были по распоряжению городских властей закрыты агропленкой, в том числе так поступили с шестью стелами, изображающих солдат разных родов войск. Пленку с них из-за размера монумента без использования техники снять невозможно.

Власти Вильнюса намеревались до 1 ноября снести стелы. Однако этому помешала рекомендация Комитета по правам человека ООН, который призвал временно воздержаться от дальнейшего демонтажа памятников советским воинам, в том числе мемориала в столице. Литовские власти обратились в комитет с разъяснениями своих намерений и просьбой отменить рекомендацию. Ожидалось, что комитет досконально изучит ситуацию и ответит в течение октября. Однако ответ до сих пор не поступил.

Воинский мемориал на Антакальнисском кладбище создан в 1951 году. Там захоронено более 3 тыс. солдат Красной армии. В 1984 году было установлено шесть стел - стилизованных фигур из светло-серого гранита, изображающих бойцов разных родов войск.