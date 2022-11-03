Шольц указал на принадлежность западнобалканских стран к "свободной Европе"

По словам канцлера ФРГ, сейчас "самое время" преодолеть региональные разногласия ради интеграции с ЕС

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на европейские перспективы стран Западных Балкан и подчеркнул, что сейчас "самое время" преодолеть региональные разногласия ради интеграции с ЕС.

"Шесть стран Западных Балкан относятся к свободной и демократической части Европы", - заявил глава кабмина в четверг в Берлине на открытии саммита стран региона. Он добавил, что присоединение этих государств к ЕС было бы в интересах сообщества. Шольц напомнил, что этим странам были даны обещания о европейских перспективах. "Наша работа должна заключаться в том, чтобы претворить эти обещания в реальность", - заявил канцлер.

Глава правительства ФРГ сказал, что в свете российской операции на Украине нужно "сохранять свободу и безопасность" Европы. "Сейчас самое время преодолеть региональные конфликты, которые длились слишком долго и которые разделяли вас", - сказал он, обращаясь к участникам встречи.

Основными темами встречи являются вопросы интеграции балканских государств в Европейский союз. Участники - лидеры Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории и непризнанного Косова, а также канцлер ФРГ, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Шарль Мишель. Ожидается, что будут подписаны три совместных соглашения, касающиеся повышения мобильности между странами Западных Балкан и усиления экономической кооперации в регионе.