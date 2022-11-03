В Мюнстере усилили меры безопасности в преддверии встречи глав МИД G7

Безопасность в городе обеспечивают в основном представители местной полиции

МЮНСТЕР /Германия/, 3 ноября. /ТАСС/. Небольшой городок Мюнстер (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии практически полностью готов к началу встречи министров иностранных дел стран Группы семи (G7), которая открывается в четверг днем. В городе действуют повышенные меры безопасности.

Исторический центр города, где пройдут переговоры глав МИД "Большой семерки", а также располагается пресс-центр для аккредитованных журналистов, полностью перекрыт. Правоохранительные органы установили там специальные ограждения - так называемую зону безопасности. Движение транспорта в направлении центра невозможно. Местных жителей, а также гостей Мюнстера просят выбирать другие маршруты. Кроме того, ограждения установлены и вокруг одного из крупнейших отелей города - Atlantic Hotel Muenster - где остановились представители иностранных делегаций и средств массовой информации.

Безопасность в городе обеспечивают в основном представители местной полиции. По большей части они дежурят в историческом центре Мюнстера. Число стражей порядка заметно выросло даже по сравнению с предыдущим днем. На улицах города, популярного среди туристов, сегодня гораздо меньше людей. Большая часть магазинов закрыты.

В четверг в Мюнстере открывается двухдневная встреча глав МИД стран Группы семи под председательством Германии. Как ожидается, основными темами форума станет ситуация на Украине, дальнейшие санкции против России, обсуждение карательных мер в отношении Ирана и нынешний энергетический кризис. На фоне встречи министров иностранных дел стран G7 активисты планируют проведение ряда демонстраций. В частности, 3 ноября в Мюнстере состоятся две манифестации под девизом "Договаривайся, а не стреляй! Помирись!", а также акция, организованная климатическими активистами.

О месте проведения

Это вторая встреча глав МИД G7, которая проходит в этом году под председательством Германии. Переговоры министров иностранных дел пройдут в исторической ратуше Мюнстера. Это место, как заявила глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок газете "Вестфалише нахрихтен", было выбрано неслучайно.

Именно в одном из залов этой ратуши в 1648 году был подписан Вестфальский мирный договор, положивший конец Тридцатилетней войне. В соответствии с ним Нидерланды стали независимым государством. В настоящее время ратуша является одним из самых значительныx памятников архитектуры исторического центра Мюнстера и его символом.

Предыдущая встреча глава МИД "семерки" проходила в середине мая в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии. В конце июня в баварском замке Эльмау на юге ФРГ состоялся саммит G7.

Группа семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) - объединение экономически развитых стран. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем. В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. После присоединения России объединение стало называться Группой восьми. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях между РФ и Западом объединение приняло решение вернуться к формату "семерки".