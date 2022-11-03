В Италии назвали приоритетом страны расширение ЕС за счет стран Западных Балкан

Глава МИД Антонио Таяни напомнил, что для борьбы с нелегальной миграцией необходимо тесное сотрудничество

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Расширение Евросоюза за счет присоединения стран Западных Балкан является приоритетом внешней политики Италии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики, вице-премьер Антонио Таяни, который в четверг принял участие в работе саммита стран региона в Берлине.

"Для борьбы с нелегальной миграцией необходимо тесное сотрудничество. Расширение ЕС за счет западнобалканских стран является приоритетом для Италии", - написал он в Twitter.

Глава МИД Италии из Берлина отправится в четверг на двухдневную встречу министров иностранных дел G7, которая открывается в германском Мюнстере. Таяни, бывший председатель Европарламента, впервые принимает участие в международных встречах в качестве министра иностранных дел Италии.