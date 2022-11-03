МИД КНР призвал не относиться всерьез к визиту европейских законодателей на Тайвань

Они всегда распространяли ложь и слухи о Китае, отметили в ведомстве

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что не стоит относиться серьезно к визиту на Тайвань европейских законодателей, так как, по его словам, они всегда распространяли ложь и слухи о Китае.

"Так называемые законодатели, которых вы упомянули, всегда злонамеренно раздували связанные с Китаем вопросы, распространяли ложь и слухи относительно КНР, к ним нет никакого доверия. Не стоит воспринимать это слишком серьезно", - сказал он в четверг на брифинге.

По словам дипломата, "неуклюжая политическая шумиха", которую создают прибывшие на остров парламентарии, ничего не изменит. "Мы также предупреждаем администрацию Демократической прогрессивной партии (ДПП), что не стоит вступать в сговор с внешними силами в стремлении к независимости. Это обречено на провал", - отметил он.

Делегация европейских законодателей со вторника находится с визитом на Тайване. Как ранее сообщала газета "Политико", визит посвящен вопросам торговли, инвестиций и технологий, запланирована встреча с главой администрации острова Цай Инвэнь. По информации газеты, на остров направились законодатели из Бельгии, Великобритании, ФРГ, Чехии и непризнанного Косова, а также украинский депутат Николай Княжицкий. Всего в составе делегации восемь человек, в том числе нидерландский парламентарий Сьорд Сьордсма и депутат Европарламента Райнхард Бютикофер, ранее подпавшие под санкции КНР.