3 ноября, 11:47

Швеция намерена в пять раз уменьшить квоту на прием беженцев

В ближайшее время правительство намерено принимать 900 беженцев по квоте в год

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Шведское правительство дало поручение миграционному управлению подготовиться к введению значительно более низкой квоты на прием беженцев в королевство. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе правительственной канцелярии.

В ближайшее время правительство намерено принимать 900 беженцев по квоте в год. В настоящий момент страна принимает 5 тыс. человек.

"Важно, чтобы власти приняли все необходимые меры, чтобы прием беженцев по квоте на более низком уровне был подготовлен уже сейчас", - прокомментировала изменения министр по вопросам миграции Мария Мальмер Стенергард. 

Теги:
Швеция
© Информационное агентство ТАСС
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