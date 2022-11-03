Зеленский обсудил с президентом Индонезии предстоящий саммит G20

Также стороны обсудили важность продолжения действия зерновой инициативы

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в четверг обсудил по телефону с индонезийским коллегой Джоко Видодо предстоящий саммит Группы двадцати (G20) на Бали и зерновую сделку.

"Обсудили с президентом Индонезии Джоко Видодо важность продолжения действия зерновой инициативы. Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Отдельной темой нашего разговора стала подготовка к саммиту G20", - написал Зеленский в Twitter.

В среду Видодо обсуждал проблематику предстоящего саммита и зерновую сделку с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщило, что МИД Индонезии пока подтверждает участие в саммите, который состоится 15-16 ноября, только 17 глав государств. В Джакарте не стали называть страны, которые не дали ответа. При этом ни Россия, ни Украина, чей президент приглашен на встречу, хотя страна и не входит в G20, пока не сообщали, будут ли главы этих государств участвовать во встрече.