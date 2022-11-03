Глава МИД Индонезии заявил, что Джакарта ожидает решения Путина об участии в саммите G20

В МИД Украины ранее призвали исключить Россию из формата и отменить приглашение российскому лидеру принять участие в саммите

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Индонезия, принимающая 15-16 ноября встречу лидеров государств Группы двадцати (G20), пока не знает, приедет ли президент России Владимир Путин на саммит, поскольку решение может быть принято в последний момент. Об этом в четверг сообщила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди в интервью агентству Reuters.

"Давайте подождем, когда наступит этот день", - сказала министр.

Агентство отмечает, что во вторник в МИД Украины призвали исключить Россию из формата и отменить приглашение российскому лидеру принять участие в саммите. В ответ на просьбу прокомментировать позицию Киева глава МИД Индонезии заявила, что у страны-председателя "нет права исключать" какую-либо страну, такое решение могут принять лишь страны Группы двадцати при помощи консенсуса. "Все очень-очень и очень сложно. Могу сказать, что для председательства Индонезии на этот раз это, может быть, одно из или самое сложное мероприятие G20 из-за геополитических проблем, экономики и других [проблем]", - добавила министр.

По данным дипломатических источников Reuters, по итогам мероприятия вряд ли будет принято совместное коммюнике, вместо этого может быть принята декларация лидеров. Марсуди не сказала прямо, в каком именно формате будет документ, но указала, что в заявлении будут изложены "обязательства лидеров" и важно уделить пристальное внимание содержанию, а не форме.

В четверг, как передало агентство Bloomberg, представитель МИД Индонезии Теуку Файзашах заявил, что свое участие в саммите подтвердили 17 глав государств. Еще три лидера на данный момент пока не дали ответа, сказал Файзашах на брифинге. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что решение о его личном участии в предстоящем саммите G20 пока не принято.

Семнадцатый по счету саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября 2022 года. Саммит станет кульминацией серии встреч на уровне министров, рабочих групп и групп по взаимодействию, которые состоялись в течение года председательства Индонезии в G20.