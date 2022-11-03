В Ереване не исключили возможности восстановления дипотношений с Будапештом

Они были приостановлены в 2012 году

ЕРЕВАН, 3 ноября. /ТАСС/. Армения не исключает возможность восстановления дипломатических отношений с Венгрией, которые были приостановлены в 2012 году после того, как Будапешт выдал Баку осужденного на пожизненный срок заключения за убийство армянского офицера азербайджанца Рамиля Сафарова. Об этом в четверг в парламенте заявил замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"Мы видели шаг Венгрии, в результате которого в Ереван вернулись пятеро военнопленных. Мы также видели и другие позитивные шаги. Недавно в Будапеште открылась отреставрированная Армянская католическая церковь. Я думаю, что в этом вопросе есть основания для осторожного оптимизма", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

19 февраля 2004 года азербайджанский офицер Рамиль Сафаров убил спящего армянского офицера Гургена Маргаряна, нанеся удары топором во время спецкурсов НАТО. В апреле 2006 года Сафаров был приговорен будапештским судом к пожизненному заключению. Он мог просить об условно-досрочном освобождении не раньше, чем через 30 лет. 31 августа 2012 года венгерские власти экстрадировали Сафарова в Баку, где он был помилован. В тот же день Армения приостановила дипломатические отношения с Венгрией.