Глава МИД Сербии обсудил с послом России ситуацию на Балканах

Пресс-служба внешнеполитического ведомства Сербии сообщила, что страна останется привержена диалогу как единственному способу поиска компромисса

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Ивица Дачич обсудил с послом РФ в стране Александром Боцан-Харченко ситуацию в балканском регионе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства Сербии по результатам переговоров.

"Первый вице-премьер и министр иностранных дел Ивица Дачич встретился с послом Российской Федерации Александром Боцан-Харченко, с которым говорил о развитии двусторонних отношений и актуальных геополитических вопросах. Собеседники обсудили ситуацию в регионе, а шеф сербской дипломатии еще раз подчеркнул приверженность Сербии политике мира и сотрудничества ради сохранения стабильности на Западных Балканах. Он заявил, что Сербия останется привержена диалогу как единственному способу поиска компромисса", - говорится в сообщении.

Посол Боцан-Харченко также поздравил Ивицу Дачича с вступлением в должность главы МИД и передал ему поздравительную телеграмму от министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Во вторник ВС Сербии были приведены в повышенную боевую готовность из-за ситуации в Косове и Метохии. Верховный главнокомандующий, президент Сербии Александар Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией.