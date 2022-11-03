В Турции заявили о намерении содействовать разблокированию экспорта из России

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын отметил, что возникла ситуация, "при которой избегают сотрудничества с русскими"

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Турция намерена содействовать разблокированию Западом экспорта продовольствия и удобрений из России. Об этом сообщил в четверг официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.

"Россия столкнулась с рядом проблем. Официального эмбарго нет, но логистические и страховые компании опасаются возможных вторичных санкций. Возникла ситуация, при которой избегают сотрудничества с русскими. Мы как международное сообщество должны что-то предпринять, о чем говорим европейским друзьям и коллегам в США", - приводит высказывания Калына телеканал ТРТ.

По его мнению, предоставление гарантий для экспорта из России удобрений и зерна не следует воспринимать как "одобрение планов России по ведению войны [на Украине]".

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.

Как заявил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва удовлетворена тем, что при содействии Анкары Украина подписала такие гарантии безопасности, однако по-прежнему не видит результата по второй части пакета договоренностей, касающейся снятия препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна.