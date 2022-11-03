Лидеры стран Западных Балкан подписали соглашения о повышении мобильности

Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что сейчас самое время преодолеть региональные разногласия ради интеграции с Евросоюзом

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Лидеры государств Балканского региона подписали несколько документов, направленных на повышение мобильности между странами. Процедура подписания состоялась в четверг в рамках саммита стран региона в Берлине.

Премьер-министры Албании, Северной Македонии, Сербии, Черногории и непризнанного Косова, а также председатель совета министров Боснии и Герцеговины подписали три совместных соглашения, касающиеся повышения мобильности между странами Западных Балкан и усиления экономической кооперации в регионе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на открытии саммита указал на европейские перспективы стран Западных Балкан и подчеркнул, что сейчас "самое время" преодолеть региональные разногласия ради интеграции с ЕС.