Болгарский парламент одобрил инициативу оказания военной помощи Украине

Окончательную номенклатуру вооружений должно будет в течение месяца определить правительство страны

СОФИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Народное собрание Болгарии в четверг большинством голосов одобрило законопроект о предоставлении оружия Украине. За оказание военной помощи проголосовали 175 депутатов из пяти политических объединений. Против выступили 49 депутатов, воздержался один человек.

Поддержали это решение депутаты блока партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союза демократических сил, коалиции "Продолжаем перемены", Движения за права и свободы, коалиции партии "Демократическая Болгария" и объединения "Болгарский восход". Против были блок, составленный "Болгарской социалистической партией за Болгарию" (БСП) и партией "Возрождение". Заседание Народного собрания, продолжавшееся около четырех часов, транслировалось на официальном сайте парламента.

Во время дебатов инициаторы законопроекта неоднократно подчеркивали необходимость "проявления солидарности" с другими членами евроатлантического сообщества, уже предоставившими военную помощь, а также определяли этот акт как возможность "избавиться от устаревшего и заржавевшего советского вооружения" и провести техническое перевооружение болгарской армии.

Оппоненты, выступившие категорично против, подчеркивали опасность вовлечения Болгарии в военный конфликт, указывали на ущерб, который нанесет этот акт болгарским интересам, "прежде всего отношениям с братским российским народом", на неоднозначность этого противостояния, вспоминая так и не реализованные Минские соглашения, напоминали аксиому - "больше оружия, больше жертв". "Верю, что Болгария может работать за мир, а не за расширение конфликта. Но сегодня рождается коалиция войны, которая разрушает наше общество", - отметил Кристиан Вигенин от БСП, критикуя авторов законопроекта. По итогам голосования депутаты БСП подняли плакаты с надписью "Мир".

Перед началом слушаний было предложено обеспечить прямую трансляцию заседания в эфире Болгарского национального телевидения и радио, однако большинством голосов это предложение было отклонено. Перед парламентом прошла антивоенная акция против предоставления оружия Украине с призывом соблюдать нейтралитет.

Решение о номенклатуре вооружения, которое Болгария предоставит Украине, в течение месяца должно принять правительство страны. Еще на слушаниях в парламентских комиссиях министр обороны технического правительства страны Димитр Стоянов заявил, что "тяжелое вооружение, прежде всего зенитно-ракетные комплексы, на поставках которого настаивает украинская сторона", страна предоставить не может, так как "потеряет конкретные боевые способности, которые не сможет быстро восстановить". Против предоставления оружия Украине неоднократно высказывался и президент Болгарии Румен Радев.