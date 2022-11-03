Главы МИД Узбекистана и Киргизии обсудили делимитацию общей границы стран

В Ташкенте отметили, что в рамках визита делегации в Бишкек подписан договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы и другие документы

ТАШКЕНТ, 3 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Узбекистана и Киргизии Владимир Норов и Жээнбек Кулубаев на переговорах в Бишкеке обсудили делимитацию общей границы двух государств. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

"Состоялся обмен мнениями по делимитации государственной границы между Республикой Узбекистан и Кыргызской Республикой. Подчеркивалось, что юридическое оформление линии прохождения госграницы на основе принципов равноправия, взаимной выгоды и добрососедства отвечает интересам как двух стран, так и всей Центральной Азии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках визита делегации МИД Узбекистана в Бишкек подписаны договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы, соглашение о совместном управлении водными ресурсами Андижанского (Кемпир-Абадского) водохранилища, соглашение о сотрудничестве между Международным институтом Центральной Азии и Дипломатической академией при МИД Киргизии, меморандум о сотрудничестве между агентством "Узархив" и Министерством цифрового развития Киргизии.