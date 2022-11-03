Сербские военные успешно провели стрельбы из российских ПТРК "Корнет" в присутствии Вучича

Президент Сербии высоко оценил результаты применения российского оружия

БЕЛГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Сербские военные успешно поразили цели из российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" на учениях на полигоне Пасулянске-Ливаде, сообщило в четверг сербское агентство Танјуг.

Стрельбы прошли в присутствии президента республики Александара Вучича, который высоко оценил результаты применения российского оружия. "Я уже говорил, что "Корнет" - лучший, и сейчас я убедился в их мощи", - сказал Вучич.

Поражение цели из "Корнета" на большом расстоянии присутствовавшие встретили аплодисментами.

ПТРК "Корнет" были поставлены в Сербию весной 2022 года. Тогда Вучич назвал эти комплексы лучшими в мире. По его мнению, они превосходят американские Javelin.

Ранее Россия передала Сербии 30 танков Т-72МС и 30 бронированных машин БРДМ-2МС. С 2018 по февраль 2020 года Москва поставила Белграду в рамках военно-технической помощи шесть истребителей МиГ-29, четыре вертолета Ми-35М и три Ми-17В-5, десять БРДМ-2 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".