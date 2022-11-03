Комиссия парламента Молдавии заслушает Минобороны об инциденте с ракетой у села Наславча

Председатель комиссии Лилиан Карп заявил, что предварительно речь идет якобы о российской ракете, которая была сбита украинской системой ПВО

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку парламента Молдавии на следующей неделе заслушает министра обороны Анатолия Носатого в связи с падением обломков ракеты в районе села Наславча на границе с Украиной. Об этом заявил в четверг на брифинге журналистам ее председатель Лилиан Карп, заверив, что результаты слушаний будут обнародованы общественности.

"В следующую среду комиссия заслушает министра обороны по инциденту в Наславче", - сказал Карп, отметив, что предварительно речь идет якобы о российской ракете, которая была сбита украинской системой ПВО.

Со своей стороны оппозиционный Блок коммунистов и социалистов предложил заслушать министра обороны по этому вопросу на пленарном заседании парламента, однако депутаты правящей Партии действия и солидарности отказались поддержать это предложение.

Ранее пресс-служба МВД Молдавии сообщила, что обломки сбитой украинской ПВО ракеты упали в понедельник на окраине села Наславча, расположенного на севере страны. Никто не пострадал, однако в нескольких домах были выбиты стекла. Минобороны республики заявило, что не фиксировало нарушений воздушного пространства страны, а МИД принял решение в связи с инцидентом выслать российского дипломата.

Однако Молдавские СМИ обратили внимание, что после заявления МВД не последовало никаких подтверждений версии о сбитой ракете, фотографий обломков, хотя на место происшествия тут же выехали специальные службы, которые оцепили село.

В МИД России назвали высылку дипломата элементом антироссийской кампании, развернутой в Молдавии прозападным политическим истеблишментом, и пообещали, что этот шаг не остается без ответа со стороны Москвы.