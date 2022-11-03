Глава МИД Индии посетит Россию 7-8 ноября

Субраманьям Джайшанкар встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и вице-премьером Денисом Мантуровым

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар планирует 7-8 ноября посетить с официальным визитом Москву, где встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Об этом сообщил в четверг на брифинге официальный представитель индийского министерства иностранных дел Ариндам Багчи.

"Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар посетит с официальным визитом Российскую Федерацию 7-8 числа этого месяца", - сказал он.

"Во время визита министр встретится со своим коллегой господином Лавровым, стороны обсудят двусторонние вопросы, обменяются мнениями по региональным и международным проблемам", - уточнил Багчи.

По его словам, Джайшанкар также встретится с вице-премьером - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и примет участие в заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. "Визит станет продолжением двусторонних контактов [России и Индии] на высоком уровне", - подчеркнул Багчи.

Джайшанкар в ходе официального визита в Москву подтвердит позицию Нью-Дели по конфликту на Украине, которая заключается в необходимости вернуться на путь диалога и дипломатии.

"Нашу позицию по конфликту на Украине мы уже озвучивали, которая заключается в возвращении на путь диалога и дипломатии. Я уверен, министр иностранных дел подтвердит эту позицию [в ходе визита в РФ]", - сказал Багчи.

Он сообщил, что Джайшанкар совершит официальный визит в Россию 7-8 ноября.

Он напомнил, что предыдущий визит министра иностранных дел Индии в Россию состоялся в июле 2021 года. Лавров посещал Нью-Дели в апреле 2022 года.

Ранее о предстоящем визите индийского министра сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, переговоры Лаврова с Джайшанкаром состоятся 8 ноября.