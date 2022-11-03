Правительство Приднестровья перевели на семичасовой рабочий день для экономии газа

Также в регионе продлили школьные каникулы

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство непризнанного Приднестровье переводят в ноябре на семичасовой рабочий день в целях экономии газа и вырабатываемой из него электроэнергии. Соответствующее постановление принято в четверг, информирует пресс-служба кабмина.

"Принять меры, направленные на сокращение объемов потребления природного газа и электрической энергии не менее чем на 20 процентов <…> в ноябре 2022 года, с изменением режима рабочего времени с восьмичасового на семичасовой рабочий день с его окончанием не позднее 16:00", - говорится в постановлении.

Кроме того, школьные каникулы продлены на неделю - до 13 ноября. Также принято решение, что горячая вода в жилые дома будет подаваться по графику. Ограничивается снабжение электроэнергией транспорта, снижается уровень городского освещения. Остановлены такие крупные потребители энергии, как Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный завод, фабрика "Тиротекс" и другие. Сохраняется электроснабжение предприятий, обеспечивающих продовольственную безопасность.

Ранее компания "Молдовагаз" проинформировала о сокращении поставок российского газа в ноябре на 51% - до 5,7 млн куб. м. в день. В "Газпроме" снижение объяснили отказом украинской компании "Нафтогаз" от транспортировки топлива в полном объеме. В этой ситуации "Молдовагаз" сократил его поставки в Приднестровье на 40% - до 2,3 млн куб. м. в день, правобережная Молдавия получает 3,4 млн куб. м. При этом раньше газ в Молдавии распределялся из расчета три к двум, где большая часть шла в Приднестровье, так как здесь расположена Молдавская ГРЭС.

Власти Приднестровья обвинили Молдавию в нарушении договорных обязательств между "Молдовагазом" и "Газпром", а Кишинев прекратил закупки электроэнергии в Приднестровье, переключившись на румынских поставщиков.