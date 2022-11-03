Китай и Танзания повысили отношения до уровня стратегического партнерства

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что укрепление дружественных связей с Танзанией "соответствует долгосрочным интересам развития двух стран"

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Танзании Самия Сулуху Хасан в ходе состоявшейся в четверг встречи объявили о повышении отношений между двумя странами до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом сообщил МИД Китая.

"Лидеры двух стран объявили о повышении двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства", - проинформировало китайское внешнеполитическое ведомство.

Как подчеркнул Си Цзиньпин, укрепление дружественных связей с Танзанией "соответствует долгосрочным интересам развития двух стран". По его словам, это имеет важное значение и для китайско-африканского сотрудничества в новую эру.