Британский суд постановил взыскать с Glencore штраф в размере $310 млн за дачу взяток

Судья Питер Фрейзер заявил, что компания осуществляла "масштабные коррупционные схемы, направляя на взятки крупные суммы денег"

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Лондонский суд постановил в четверг взыскать со швейцарской горнодобывающей компании Glencore £276,4 млн (почти $310 млн) за дачу взяток при ведении бизнеса в странах Африки. Британское подразделение Glencore было оштрафовано на £183 млн ($205 млн), а помимо этого в течение 30 дней должно будет выплатить £93,5 млн ($105 млн) в соответствии с приказом суда о конфискации прибыли, полученной компанией в результате противозаконных действий.

Как указал судья Питер Фрейзер, слова которого приводит газета Financial Times, компания осуществляла "масштабные коррупционные схемы, направляя на взятки крупные суммы денег". Как выяснилось в ходе следствия, это было стандартной практикой в лондонском представительстве компании, отвечающем за нефтяной бизнес Glencore в Западной Африке.

Ранее компания признала себя виновной по нескольким пунктам обвинения во взяточничестве на сумму $26,9 млн. С 2011 по 2016 год взятки на эту сумму компания давала чиновникам в Камеруне, Кот-д'Ивуаре, Нигерии и Экваториальной Гвинее. По словам адвоката компании Клэр Монтгомери, "Glencore сожалеет о вреде, нанесенном этими правонарушениями, и признает ущерб от ее деятельности".

Судебное разбирательство против компании осуществлялось в Бразилии, Великобритании и США. В Соединенных Штатах компания согласилась выплатить штрафы на $1,1 млрд, а в Бразилии была оштрафована на $40 млн.