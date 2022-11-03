WT: изменения в доктрине США могут говорить о настрое на сокращение ядерного арсенала

Газета сообщила, что в последней опубликованной редакции Обзора ядерной доктрины отсутствует формулировка, согласно которой ядерный арсенал может позволить США "снизить риски в неопределенном будущем"

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Изменение формулировок в последней версии Обзора ядерной доктрины США может говорить о том, что Вашингтон в дальнейшем будет настроен на сокращение своего ядерного арсенала. Такая оценка приводится в статье, опубликованной в четверг в газете The Washington Times.

В материале отмечается, что в последней опубликованной редакции Обзора ядерной доктрины отсутствует формулировка, согласно которой ядерный арсенал может позволить США "снизить риски в неопределенном будущем". Издание констатирует, что в предыдущих версиях документа такая фраза была включена.

"Каждое слово и каждый оборот в данном документе тщательно выверены и отточены, и, как отмечают аналитики, данное изменение формулировок может вести к ликвидации сотен единиц находящегося на хранении ядерного оружия", - подчеркивается в публикации. В ней приводится мнение источника газеты в оборонном ведомстве. Он полагает, что в данном случае речь идет о значимом изменении американской политики.

Вместе с тем издание приводит и те экспертные оценки, согласно которым изменение указанной формировки не следует воспринимать в качестве непосредственного указания на возможные планы сокращения ядерного арсенала.

Представитель американского военного ведомства заявил журналистам издания, что США не планируют "предпринимать односторонние шаги по сокращению ядерных сил" вне рамок договоренностей в сфере контроля над вооружениями.

В конце октября Пентагон опубликовал Стратегию национальной обороны США. Китай в этом документе рассматривается как основной вызов для США. Как отметил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин, Пентагон впервые решил опубликовать Стратегию национальной обороны США, Обзор ядерной доктрины и Обзор противоракетной обороны (ПРО) одновременно, объединив эти документы.