Лондон введет запрет на услуги по транспортировке российской нефти

По словам министра финансов Соединенного Королевства Джереми Ханта, подобная мера окажет дополнительное давление на российский бюджет и возможность Москвы проводить специальную военную операцию на Украине

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Великобритания введет с 5 декабря запрет на оказание услуг по транспортировке российской нефти, если только она не приобретается по максимальной цене, установленной западными странами, или ниже ее. Об этом говорится в заявлении министра финансов Соединенного Королевства Джереми Ханта, которое цитирует в четверг агентство Reuters.

"Мы запретили импорт российской нефти в Великобритании и движемся с хорошей скоростью в направлении того, чтобы добиться окончательного отказа от нее", - сообщил министр, по мнению которого, подобная мера окажет дополнительное давление на российский бюджет и возможность Москвы проводить специальную военную операцию на Украине.

Со ссылкой на заявление главы Минфина агентство пишет, что запрет вступит в силу 5 декабря и будет распространяться на услуги, которые оказывают действующие в Великобритании компании, включая страхование, посредничество и перевозку нефти.

Еще в июне газета Financial Times писала о том, что ЕС и Великобритания договорились ввести скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. Отмечалось, что из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. Участниками рынка Lloyd's of London являются более 50 ведущих мировых страховых компаний, более 200 сертифицированных брокеров и глобальная сеть из более чем 4 тыс. авторизованных представителей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ.