В Вильнюсе заявили об отсутствии данных о задержанной в Минске гражданке Литвы

Ее задержали за экстремизм

ВИЛЬНЮС, 3 ноября. /ТАСС/. Литва не располагает информацией о задержанной в Минске за экстремизм гражданке этой страны. Об этом в четверг со ссылкой на МИД балтийской республики сообщило национальное радио LRT.

Радиостанция указала, что министерство иностранных дел не может подтвердить или опровергнуть сообщение о задержании, так как "не располагает информацией о таком факте".

В литовское посольство в Минске никаких обращений за помощью от литовских граждан, как утверждал МИД, не поступало. Не было и официальных сообщений от белорусских властей.

СМИ Белоруссии в четверг утверждали, что в Минске задержана по обвинению в экстремизме гражданка Литвы, которая работала учительницей в одной из школ белорусской столицы.