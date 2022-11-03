Госдеп заявил, что США следят за серией ракетных запусков КНДР

Вашингтон располагает возможностями введения дополнительных санкций в отношении Пхеньяна, но не станет сейчас анонсировать возможные решения, отметил заместитель помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Гонсало Суарес

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Администрация США внимательно следит за осуществляемыми КНДР ракетными запусками, Вашингтон располагает возможностями введения дополнительных санкций в отношении Пхеньяна, но не станет сейчас анонсировать возможные решения относительно этого. С таким заявлением выступил в четверг на брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Гонсало Суарес.

"Мы, конечно, внимательно следим за серией ракетных запусков. Мы продолжаем стремиться к мирной денуклеаризации [Корейского] полуострова. Нашей главной целью является проведение дипломатических консультаций. Но нам, конечно, доступен ряд инструментов, в их числе санкции. Я не могу анонсировать какие-либо решения о санкциях. Безусловно, данный инструмент применялся в таких ситуациях, потому он, вероятно, будет использован вновь", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Суарес назвал ракетные запуски Пхеньяна в текущем году "беспрецедентными по темпам, масштабам и размаху". По его словам, КНДР, "согласно данным на сегодняшнее утро, запустила более 50 баллистических ракет, включая шесть межконтинентальных". "По нашим оценкам, она [КНДР] готова провести ядерное испытание, как только будет принято политическое решение", - добавил Суарес.

КНДР резко активизировала ракетные пуски в последние дни на фоне начавшихся в понедельник самых масштабных за пять лет совместных учений США и Южной Кореи Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. После очередных пусков в четверг, в том числе, предположительно, межконтинентальной баллистической ракеты, Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября. КНДР в ответ назвала это решение опасным, пообещав Вашингтону и Сеулу, что они узнают, что "совершили необратимую грубую ошибку".