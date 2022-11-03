Bloomberg: ЕС изучает возможность использования активов ЦБ РФ для восстановления Украины

ТАСС, 3 ноября. Евросоюз рассматривает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, обсуждение находится на ранней стадии. Эксперты по правовым вопросам изучают возможность изъять часть находящихся в Европе резервов Банка России. Отмечается, что для подобных решений необходим пересмотр правовой основы.

Источники агентства Блумберг сообщают, что вопрос был поднят в США, однако неизвестно, предпримут ли Соединенные Штаты аналогичные шаги. Так, в мае представители Минфина США предположили, что конфискация российских активов может создать прецедент, из-за которого центробанки других стран могут отказаться от размещения средств в США.

В конце октября представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд сообщил в эфире радио О-эр-эф, что сумма замороженных Евросоюзом российских активов составляет 17,5 млрд евро. Речь идет об активах 1 350 лиц и организаций под санкциями. Больше всего активов было заблокировано в ФРГ, Бельгии, Франции, Люксембурге, Ирландии, Италии и Австрии.