WP: Трамп уже думает о кандидатурах помощников в президентской кампании

Согласно источникам газеты, он планирует объявить в Мар-а-Лаго о своем выдвижении в президенты, но некоторые советники настаивают, что это следует сделать в одном из колеблющихся штатов

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп пока официально не объявил о своем выдвижении на выборах, которые состоятся в 2024 году, но уже ведет себя как кандидат в президенты и начал обсуждать со своими советниками кандидатуры его потенциальных помощников в рамках кампании. Об этом в четверг написала газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении политика.

"Трамп начал обсуждать подбор сотрудников для своей кампании и просить людей помогать в различных штатах", - говорится в сообщении издания. Также экс-президент отслеживает, какие "доноры" встречаются с другими потенциальными кандидатами на выборах. В преддверии официального объявления, которое может состояться после промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 8 ноября, Трамп принимал в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде представителей штатов и членов Республиканского национального комитета.

Именно в Мар-а-Лаго Трамп, согласно источникам газеты, планирует объявить о своем выдвижении в президенты, но некоторые его советники настаивают, что это следует сделать в одном из колеблющихся штатов. Намерение Трампа начать кампанию вскоре после промежуточных выборов его советники объясняют тем, что это позволит заручиться поддержкой сторонников республиканцев, которую могут оттянуть другие кандидаты-однопартийцы политика. Он полагает, что в гонке будут участвовать видные деятели Республиканской партии, в том числе губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США Майк Пенс и экс-госсекретарь Майк Помпео.

Некоторые советники политика также отмечают, что Трампу лучше бы поскорее объявить о выдвижении на выборах, перед тем как Минюст решит предъявить в его отношении обвинения по одному из расследований, в том числе о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Они считают, что таким образом преследование Трампа может стать политическим вопросом, что для него выгодно.

В среду агентство Associated Press сообщило, что помощники Трампа без лишнего шума занимаются подготовкой кампании по выдвижению его на выборах.

В ходе выступления на митинге в штате Техас 22 октября Трамп намекнул на свою готовность участвовать в следующих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Тогда же он сказал, что готов на это пойти, чтобы США вновь стали "успешной, безопасной и великой" страной. В начале сентября бывший помощник и зять Трампа Джаред Кушнер сообщил телеканалу Sky News, что 76-летний Трамп может вновь вступить в борьбу за пост главы государства. Кушнер признался, что бывший американский лидер уже говорил с ним о предстоящих выборах и, хотя не дал однозначного ответа на вопрос об участии в предстоящей президентской гонке, отметил, что "с Трампом трудно что-либо исключать, поскольку он очень гибкий мыслитель".