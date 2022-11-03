Президент Мексики назвал "средневековым" эмбарго США против Кубы и призвал его отменить

Ни у кого нет права действовать в качестве мирового правительства, отметил Андрес Мануэль Лопес Обрадор

МЕХИКО, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в четверг вновь осудил режим торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы и призвал отменить его.

"Я думаю, что то, что делается против Кубы путем блокады со стороны правительства США - это позор, это косная, средневековая, бесчеловечная мера <...>, - сказал на пресс-конференции мексиканский лидер. - Ни у кого нет права действовать в качестве мирового правительства". В середине мая Лопес Обрадор назвал санкции Вашингтона против Гаваны "политикой геноцида".

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций.

Сближение двух стран приостановилось, когда США в январе 2017 года возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Джо Байден, сменивший Трампа на посту президента, критиковал курс предшественника в отношении Гаваны, однако в сентябре 2021 года продлил действующие против Кубы торговые рестрикции.