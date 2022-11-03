Акции протеста прошли в городах Пакистана после покушения на экс-премьера

По данным газеты Dawn, участники акций вышли на улицы Лахора, Фейсалабада, Карачи, Мардана. Кветты и Равалпинди

ИСЛАМАБАД, 3 ноября. /ТАСС/. Сторонники бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его партии "Техрик-и-инсаф" ("Движение за справедливость") провели в четверг после покушения на экс-премьера акции протеста в ряде пакистанских городов.

Об этом сообщила газета Dawn.

По данным издания, участники акций вышли на улицы городов Лахор, Фейсалабад, Карачи и Мардан. В городе Кветта демонстранты "заблокировали движение по дороге, ведущей в местный аэропорт, что привело к сильным пробкам в прилегающих районах". В Равалпинди протестующие собрались у резиденции главы МВД, скандируя лозунги с требованиями отставки действующего правительства.