Более 1 тыс. постояльцев центра приема беженцев на Кипре инфицированы ВИЧ

Министр внутренних дел островного государства Никос Нурис заявил, что 800 человек также оказались больны туберкулезом

НИКОСИЯ, 3 ноября. /ТАСС/. Число ВИЧ-инфицированных среди мигрантов, которые нашли временное пристанище в кипрском центре приема беженцев "Пурнара", превышает одну тысячу. Об этом сообщил в четверг в эфире Кипрской телерадиовещательной корпорации министр внутренних дел островного государства Никос Нурис.

По его словам, "более тысячи постояльцев центра <...> были диагностированы как имеющие положительную реакцию анализа на ВИЧ, а 800 человек оказались больны туберкулезом". При этом глава МВД подчеркнул, что причин для беспокойства нет, так как в большинстве случаев необходимая медицинская помощь заразившимся уже оказана.

Нурис не стал называть точного числа мигрантов, которые в настоящий момент содержатся в "Пурнаре". В недавнем прошлом на фоне огромного наплыва на остров нелегальных мигрантов этот центр был значительно переполнен, однако в этом году кипрским властям удалось несколько разгрузить миграционный лагерь, рассредоточив часть его постояльцев по другим приютам и центрам содержания беженцев.

Однако во время недавнего визита в "Пурнару" Нурис снова назвал переполненность данного лагеря главной причиной беспорядков, произошедших в этом центре 29 сентября, когда не поделившие очередь на зарядку мобильных телефонов группы нигерийцев и конголезцев устроили массовую драку. В результате этого происшествия были сожжены 15 палаток, пострадали охранники и местные жители, а значительной части мигрантов, находившихся в центре в момент конфликта между двумя этническими группами, пришлось спасаться бегством.

Уже на следующий день после данного инцидента Нурис заявил, что зачинщики драки будут депортированы, а по периметру центра "Пурнара" будет возведено дополнительное ограждение. Глава МВД сообщил, что через несколько дней на Кипр должна прибыть делегация из Демократической Республики Конго, и выразил надежду, что властям острова удастся договориться с ней о возвращении части оказавшихся на Кипре мигрантов из этой страны на родину.

Министр также назвал ненапрасными уже предпринятые официальной Никосией усилия по депортации мигрантов в страны своего происхождения, в том числе в такие, как Пакистан, Индия и Вьетнам. В общей сложности, по его словам, властям острова удалось за последнее время вернуть на родину 6,5 тыс. иностранцев, которые незаконным путем прибыли на Кипр, что, по утверждению Нуриса, вывело остров на первое место среди стран ЕС по соотношению числа возращенных к количеству прибывших нелегалов.