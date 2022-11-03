НАТО благодарит Турцию за усилия по зерновой сделке и призывает продлить и расширить ее

Генсек альянса также в очередной раз повторил утверждение, что, якобы, "не санкции вызвали рот цен на продовольствие в мире"

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. НАТО благодарит Турцию за ее усилия, которые привели к продолжению действия зерновой сделки, призывает "продлить и расширить" эту сделку, а также высоко ценит поставки Анкарой новейшего оружия Украине. Об этом заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Я выразил благодарность президенту [Турции Тайипу] Эрдогану и правительству Турции, благодаря которым зерновая инициатива снова заработала. Если бы это зерно не попало на рынки, цены на продовольствие выросли бы, и от этого пострадали бы миллионы людей. НАТО призывает продлить и расширить эту инициативу, - заявил Столтенберг. - Мы также благодарны Турции за поставки новейшего оружия Украине, содействие в обмене пленными и другие дипломатические усилия".

Столтенберг также в очередной раз повторил утверждение, что, якобы, "не санкции [Запада против России и Белоруссии] вызвали рот цен на продовольствие в мире".

Как сообщил ранее в четверг глава Минобороны Турции Хулуси Акар, Турция прилагает усилия с целью продления зерновой сделки, срок действия которой истекает 19 ноября.

Минобороны РФ сообщило 29 октября, что из-за террористического акта, совершенного киевским режимом при участии специалистов Великобритании против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.