Глава финского МИД рассчитывает на ратификацию Венгрией заявки в НАТО до начала 2023 года

В настоящее время запланированы дальнейшие трехсторонние встречи между Турцией, Швецией и Финляндией по этому вопросу

СТОКГОЛЬМ, 3 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил в четверг, что Венгрия, возможно, одобрит заявки Швеции и Финляндии в НАТО до конца года. Соответствующее заявление он сделал в интервью Шведскому радио.

"Мы получили сигналы, что это произойдет в этом году, может быть, в декабре. Это положительно", - отметил он.

В настоящее время запланированы дальнейшие трехсторонние встречи между Турцией, Швецией и Финляндией. В Хельсинки в четверг было также представлено предложение правительства, которое парламент республики должен одобрить перед вступлением в НАТО.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил о телефонном разговоре с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном, добавив, что "Финляндия может рассчитывать на Венгрию" в ратификации заявки на вступление в НАТО.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса, однако процесс вступления немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как сообщил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности.