В Баку заявили об обстреле позиций армии Азербайджана на границе с Арменией

Обстрел произошел в направлении населенного пункта Безирхана Кельбаджарского района, отметили в Минобороны Азербайджана

БАКУ, 3 ноября. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле в четверг вечером позиций армии республики на границе с Арменией.

"3 ноября в 20:15 (19:15 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Безирхана Кельбаджарского района", - говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

По данным Минобороны, размещенные на указанном направлении подразделения азербайджанской армии приняли "адекватные ответные меры".