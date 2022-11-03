ЦИК Испании считает, что Пучдемон не выполнил требования, чтобы быть депутатом ЕП

Газета El Mundo сообщила, что ЦИК придерживается аналогичной точки зрения в отношении еще трех каталонских политиков

МАДРИД, 3 ноября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании считает, что экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон не выполнил необходимые требования для получения статуса депутата Европарламента (ЕП). Об этом сообщила в четверг газета El Mundo.

По ее информации, ЦИК придерживается аналогичной точки зрения в отношении еще трех каталонских политиков. Центризбирком полагает, что экс-лидер автономного сообщества и его соратники должны посетить испанский Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) в Мадриде, чтобы присягнуть на верность конституции страны, что является базовым требованием для получения статуса депутата ЕП.

Пучдемон возглавлял правительство Каталонии в момент проведения там в 2017 году незаконного референдума о независимости. Вскоре после этого он бежал в Бельгию. Судебные власти Испании добиваются его выдачи по обвинению в подстрекательстве к мятежу и растрате.

По итогам выборов в Европарламент в 2019 году Пучдемон смог получить мандат, при этом власти пиренейского королевства просили законодателей приостановить его депутатскую неприкосновенность. В сентябре 2021 года он был задержан в Италии по запросу Испании на основании европейского ордера на арест. В результате суд итальянского города Сассари (о. Сардиния) решил приостановить производство по делу об экстрадиции Пучдемона.

Дело вернется в итальянский суд, когда будут решены все юридические вопросы, находящиеся в ведении европейских инстанций. Речь идет о двух вопросах: решении европейского суда об иммунитете Пучдемона как евродепутата, а также о легитимности европейского ордера на его арест, выданного Верховным судом Испании.