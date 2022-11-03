Премьер Молдавии заявила о необходимости кадровых перестановок в правительстве

Наталья Гаврилица сообщила, что некоторые члены правительства "могут уйти на определенный период"

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии нуждается в кадровых перестановках, чтобы улучшить работу ведомства во время преодоления кризиса. Об этом заявила премьер Наталья Гаврилица, выступая в четверг в эфире радио Moldova.

"Думаю, что определенные вещи можно улучшить. Я уверена, что перемены, которые происходят, должны привести и к изменениям в команде, сейчас нужно больше людей, которые могут урегулировать кризис, которые знакомы с вопросами безопасности", - сказала премьер, добавив, что некоторые члены правительства "могут уйти на определенный период". При этом она не стала уточнять, кто из министров будет отправлен в отставку.

Летом в Молдавии начались массовые митинги протеста с требованием отставки президента Майи Санду и правительства Гаврилицы. Их участники обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая достигла 34% в годовом исчислении, многократный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также резкое падение уровня жизни. Власти критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывали. В сентябре оппозиционная партия "Шор" после протестов организовала платочный городок перед парламентом и администрацией президента, сотни обитателей которого намерены оставаться там до организации досрочных выборов. Однако полиция разгромила его и разогнала протест, что вызвало критику правозащитников.