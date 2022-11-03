США не планируют перманентно размещать новые стратегические силы на Корейском полуострове

Глава американского военного ведомства Ллойд Остин не согласился с тем, что проведение Пхеньяном ракетных запусков свидетельствует о том, что США и Южная Корея "потерпели неудачу" в плане сдерживания КНДР

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Власти США в настоящее время не планируют размещения на постоянной основе новых стратегических сил на Корейском полуострове. Об этом заявил в четверг глава американского военного ведомства Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с южнокорейским министром национальной обороны Ли Чжон Сопом по итогам консультаций в Пентагоне.

"Вы видели, что недавно мы перебросили [для учений в воздушном пространстве Республики Корея] истребители пятого поколения. Вы видели, что мы время от времени проводим учения с нашими стратегическими средствами", - констатировал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности изменения американского подхода в этой сфере. "У нас в настоящее время нет планов изменить перманентное размещение <...> сил на [Корейском] полуострове", - добавил Остин. "Никакого нового размещения стратегических сил на перманентной основе. Но вы увидите переброску средств туда и оттуда на ротационной основе", - пояснил он.

Остин не согласился с тем, что проведение Пхеньяном ракетных запусков свидетельствует о том, что США и Южная Корея "потерпели неудачу" в плане сдерживания КНДР. "Я считаю, что их удерживают от нападения на Южную Корею. И я также считаю, что их удерживают от применения ядерного заряда как на полуострове, так и против <...> США", - добавил шеф Пентагона.

Говоря об усилиях по сдерживанию КНДР, Остин отметил: "Мы, конечно, не хотим того, чтобы кто-то принял решение использовать ядерный заряд".

Ли Чжон Соп, согласно приведенному на пресс-конференции переводу, выступил со следующим утверждением: "Министр Остин и я подтверждаем, что любое нападение со стороны КНДР с применением ядерного оружия, включая тактическое, является неприемлемым и станет концом для режима Ким Чен Ына вследствие подавляющего и решительного ответа со стороны альянса".